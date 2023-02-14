Военный эксперт рассказал, чем могли ударить ВСУ по аэродрому РФ в Крыму летом

Украинские военные уже наносили удары противокорабельными ракетами по так называемым "вышкам Бойко".

Вооруженные силы Украины летом прошлого года могли нанести удары по российским объектам в оккупированном Крыму с помощью беспилотников дальнего радиуса действия или переработанных противокорабельных ракет.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в YouTube.

Он предполагает, что ВСУ для ударов могли использовать беспилотники.

"Первый вариант, который сразу приходит в голову, это использование беспилотников советского образца типа "Рейс-141" или "Стриж", которые были отмечены ранее. Они есть у нас на вооружении. Мы могли их модернизировать и применить", — заявил Жданов.

Эксперт отмечает, что при доработке их можно использовать как крылатые ракеты.

"Второй вариант – это ракеты с дальностью пуска до 200 км. Могли быть ракеты "Нептун", или "Гарпун". То есть противокорабельные ракеты, адаптированные для пусков по наземным целям", – считает Жданов.

Он подчеркнул, что ранее ВСУ уже наносили удары противокорабельными ракетами по так называемым "вышкам Бойко" в Черном море, где россияне разместили свою радиолокационную аппаратуру.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил логику российских массированных ракетных атак, сказав, что оккупанты "хотят лбом пробить стену, и несмотря на то, что больно, они продолжают бить".

Также он считает, что война в Украине, которую Российская Федерация начала 24 февраля 2022 года, идет своей кульминации.

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