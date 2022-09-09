Военный эксперт спрогнозировал, какое оружие получит Украина после "Рамштайна-5"

ВСУ начинают новую фазу ведения боевых действий и нуждаются в других типах вооружения, поэтому этот вопрос должны были обсуждать на встрече в формате "Рамштайн" в четверг, 8 сентября.

О том, какое новое вооружение получат украинские военные после заседания союзников и партнеров Пентагона на американской авиабазе Рамштайн, станет известно лишь после того, как это оружие начнет работать на линии столкновения с российскими оккупантами.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко в интервью ТСН.ua.

По его словам, если во время этой встречи, которую проводил глава Министерства обороны США Ллойд Остин, будет достигнута договоренность о поставках Украине нового оружия, мы об этом узнаем не сразу.

“О ракетном вооружении оперативно-тактического уровня мы не узнаем сегодня. Это та тайная позиция, о которой мы не слышали в июне-августе. Говорить о том, что мы получим, можем лишь о том, что слышали очень давно — боеприпасы для ствольной артиллерии, например снаряды "Эскалибур", или интеллектуальные боеприпасы "Смарт" или "Бонус", большее количество реактивных боеприпасов. Самое интересное мы узнаем тогда, когда оно уже будет использоваться в Украине на линии столкновения, или вообще по окончании войны”, — отметил военный эксперт.

Александр Коваленко отметил, что среди новых типов вооружения, о которых можно услышать в открытых источниках, могут быть поставлены боевые бронированные машины, предназначенные для транспортировки личного состава.

"ВСУ начинают другую фазу ведения боевых действий, требующих других типов вооружения, которые могли бы повысить наш коэффициент полезного действия", — подчеркнул эксперт.

Коваленко предположил, что в этом контексте может идти речь о вооружении оперативно-тактического уровня, в частности зенитно-ракетные комплексы для ПВО, рассчитанные на среднее или малое расстояние уничтожения объектов, а также современные противокорабельные ракетные комплексы, которые являются универсальными, поэтому их можно использовать как элемент оперативно-тактического уровня