Военный эксперт спрогнозировал когда и в течение какого срока можно ожидать перелома войны

Военный эксперт спрогнозировал когда и в течение какого срока можно ожидать перелома войны

Военный эксперт Сергей Кузан отмечает, что хотя оружие от партнеров уже начало поступать, но его недостаточно, чтобы пойти в контрнаступление и пока совершить перелом в войне.

Северодонецк и Лисичанск остаются "номером один" в нынешних целях врага и поэтому на фронте сейчас началась новая фаза войны, когда он пытается устроить для украинцев котел, об этом в эфире «Единого марафона» отметил военный эксперт Сергей Кузан.

В то же время он добавляет, что в частности эти два города хорошо укреплены, так что у врага крайне малы шансы реализовать план. В частности, сдерживать намерения оккупантов удается и благодаря новому вооружению, которое поступает от партнеров.

Партнеры удивляются насколько умело и быстро удается украинцам освоить новейшие пушки, которые уже на передовой. «Это уникальный опыт, когда в боевых условиях проходит и экстренный курс обучения и сразу применение. Украинцы показывают действительно высокий класс», – говорит Сергей Кузан.

Но уже имеющееся вооружение еще недостаточно, чтобы совершить перелом в войне, говорит эксперт. Придется еще подождать новые поставки, чтобы были укомплектованы подразделения.

Так что о возможном контрнаступлении, эксперт отмечает, можно говорить, что он будет уже летом и в течение лета и будет совершен перелом войны.

А пока Кузан отмечает, что сохраняется угроза ракетных обстрелов, советуют не пренебрегать воздушными тревогами.

Военный эксперт прокомментировал ситуацию на фронтах и заявление Резникова о новой фазе войны

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