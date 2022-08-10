Военный эксперт спрогнозировал, когда на фронте будет оперативная пауза

Оккупанты на некоторых позициях все еще удерживаются, а кое-где пытаются наступать, хотя их ресурсы иссякают.

С приближением осени, когда будут дожди, и двигаться по бронетранспорту будет тяжелее, на фронтах может возникнуть оперативная пауза.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник " 24 канала "

По его словам, межсезонье осень – весна затрудняет все движения, поэтому он считает, что к осени нынешняя фаза войны затихнет, но не отменится.

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"Мы это уже прошли в начале войны, ведь россияне вторглись в Украину гигантскими колоннами, и это помогло нам их уничтожать. Противник, скорее всего, выставит мощные огневые артиллерийские рубежи, потому что ствольной артиллерии у них еще много. Россия имеет около 5 тысяч "рабочих" стволов, а снарядов к ним — фактически безлимит. Наверное, в это время произойдет настоящая оперативная пауза. Какой она будет — предусмотреть почти невозможно. Может продлиться полгода, может больше. И многие эксперты думают так же", — отметил эксперт.

Но это все для оккупантов, для украинцев на осень может заработать ленд-лиз, и высококачественная авиация в количестве от 25 до 35 единиц может помочь ВСУ переломить линию фронта. "Как сложится на самом деле – просчитать невозможно. Для России – это тоже смертельное сражение, они это признают, но нельзя их недооценивать, потому что у них большой человеческий ресурс", – добавил эксперт.

Напомним, что страна-агрессорка нашла способ обойти запрет пропаганды через телевидение и продолжает дезинформировать Запад. После того, как Евросоюз заблокировал два главных пропагандистских канала России – «Спутник» и RT, часть контента опубликовали на сайтах, ранее явного отношения к Москве не имеющих.

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