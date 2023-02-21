Военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ могут прибегнуть к наступлению и по каким направлениям

Вероятно, это может произойти через несколько недель.

Сейчас российские оккупанты имеют наступательный потенциал, а потому ВСУ дождутся, пока войско агрессорки России истощится. Украинские защитники "обточат" врага в режиме активной обороны и перейдут к контрнаступлению.

Такое мнение "24 канала" озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Вероятно, это может произойти через несколько недель. По его словам, до конца февраля российские военные будут поднимать градус наступательных действий, а уже в марте начнут "сдуваться". Когда у окупантов будет нехватка вооружения, ВСУ начнут контрнаступательные действия.

"Вооруженные Силы Украины начнут наступательные действия где-то в марте. Это не будет Донецкое направление, потому наступать на Донецкий кряж мы не будем. Вероятно, это будет Луганское и Запорожское направления", — считает эксперт.

По его словам, для бойцов будет правильно начинать контрнаступление, когда враг истощается. Да, можем ожидать соответствующих новостей уже в марте – апреле 2023 года.

Напомним, экскомандующий Центральным командованием США Дэвид Петреус считает, что Вооруженные силы Украины смогут отбросить российские войска еще дальше уже летом, но это будет зависеть от поставок оружия и стратегии. По его словам, нынешним летом украинские силы смогут перерезать сухопутный коридор в Крым.

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