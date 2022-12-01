Военный эксперт спрогнозировал, когда ВСУ получат мощные системы ПВО SAMP-T

Западные союзники могут предоставить Украине мощную систему противовоздушной обороны SAMP-T в первом квартале 2023 года.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире "Эспрессо".

"Террористическая угроза от российских оккупантов помогает решать вопросы, которые ранее были препятствием для ускоренного предоставления Украине систем ПВО. Однако, если говорить конкретного о системах ПВО SAMP-T, то в зависимости от скорости принятия решения Украина сможет получить эти системы уже в первом квартале 2023 года. Такая возможность у наших партнеров точно есть", — подытожил он.

По его словам, удары РФ по украинской критической инфраструктуре ускоряют предоставление ВСУ современным системам ПВО.

"Бюрократические процессы на Западе происходят гораздо быстрее, чем это было в начале полномасштабного вторжения", – пояснил он.

Напомним, Украина ведет переговоры с союзниками по передаче американских систем противовоздушной обороны Patriot. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, если раньше об этом не говорили, а только Киев поднимал этот вопрос, то сейчас диалог сдвинулся с мертвой точки.

Читайте также: