Военный эксперт спрогнозировал, когда завершится нынешняя фаза войны и в чью пользу

Военный эксперт Петр Черник считает, что осенью закончится нынешняя фаза боевых действий в Украине.
Черник отмечает, что если в Украину и в дальнейшем будет регулярно поставляться оружие от западных партнеров, то ВСУ получат преимущество в боях и получат возможность нанести "большой огневой вал" по врагу.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.
"На мой взгляд, но я могу ошибаться, в конце августа – начале сентября сложатся первые условия для задачи противнику больших огневых валов. Не быстрее. И это еще добрый месяц нужно поработать", – отмечает Петр Черник.
Черник считает чрезвычайно правильной тактику, избранную Генштабом ВСУ в войне. По его словам, кратко ее можно описать как борьбу качества против количества.
"Очень важно, что руководство вдумчиво использует имеющиеся ресурсы, чтобы максимально уничтожать врага", — сказал он.
Напомним, вечером 2 августа на всей территории был объявлен сигнал воздушной тревоги. Через несколько минут во Львовской области раздался взрыв. Взрывы слышали в Червоноградском районе. В командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине восемь ракет, семь из них украинским ПВО удалось сбить.
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