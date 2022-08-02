Военный эксперт спрогнозировал, когда завершится нынешняя фаза войны и в чью пользу

Черник отмечает, что если в Украину и в дальнейшем будет регулярно поставляться оружие от западных партнеров, то ВСУ получат преимущество в боях и получат возможность нанести "большой огневой вал" по врагу.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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"На мой взгляд, но я могу ошибаться, в конце августа – начале сентября сложатся первые условия для задачи противнику больших огневых валов. Не быстрее. И это еще добрый месяц нужно поработать", – отмечает Петр Черник.

Черник считает чрезвычайно правильной тактику, избранную Генштабом ВСУ в войне. По его словам, кратко ее можно описать как борьбу качества против количества.

"Очень важно, что руководство вдумчиво использует имеющиеся ресурсы, чтобы максимально уничтожать врага", — сказал он.

Напомним, вечером 2 августа на всей территории был объявлен сигнал воздушной тревоги. Через несколько минут во Львовской области раздался взрыв. Взрывы слышали в Червоноградском районе. В командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине восемь ракет, семь из них украинским ПВО удалось сбить.

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