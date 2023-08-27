Военный эксперт указал на слабое место в российской обороне: где ВСУ будет проще наступать

Российским оккупантам после освобождения Токмака Запорожской области будет сложнее держать оборону, поскольку там не столь плотные оборонительные сооружения, а в основном только блокпосты.

Об этом сказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире Freeдом.

"Даже если посмотреть на те линии укрепленные, которые рисуются на карте DeepState (это данные от спутника)... то мы видим, что там линии уже не такие плотные. А за Токмаком... вокруг него построены оборонительные сооружения, а дальше практически до побережья Азовского моря - уже только блокпосты россиян на дорогах и все... Достаточно очевидно, что там, где просто нет линии обороны - нам будет наступать проще. Нельзя сказать, что это будет очень просто и что там врага нет. Он будет сопротивляться, но уже ему будет держать оборону тяжелее, а нам наступать будет легче", – пояснил он.

Алексей Гетьман отметил, что оккупанты усиливают Запорожское направление, в частности перебросили туда 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, с Херсонского направления — 7-ю горно-десантную бригаду.

"Они это тоже понимают, поэтому перебросили туда с Купянского направления 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, с Херсонсокого направления - 7-ю горно-десантную бригаду... То есть они усиливают Запорожское направление, перекидывая войска вдоль линии фронта... Наши партнеры могут готовиться к хорошим новостям... Судя по тому, какие силы мы туда задействовали и что там осталось у врага, мы будем наступать еще быстрее, чем наступали", — сказал аналитик.

Алексей Гетьман отметил, что до Токмака осталось около 20 километров.

"До Токмака еще около 20 километров, до побережья — около 100 километров, но вполне возможно, что до дождей и до осеннего бездорожья у нас получится дойти до побережья Азовского моря. Или хотя бы (это тоже один из планов нашего Генерального штаба) выйти на расстояние 15-20 километров до побережья, чтобы держать под артиллерийским контролем все, что может двигаться из континентальной России в сторону Крыма", — отметил он.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли считает, что Украина в скором будущем сможет получить самолеты F-16.

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