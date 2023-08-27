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Военный эксперт указал на слабое место в российской обороне: где ВСУ будет проще наступать

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Военный эксперт указал на слабое место в российской обороне: где ВСУ будет проще наступать

Украинские военные / Фото: Associated Press

Эксперт объяснил, что российские линии обороны не всюду столь же крепки.

Российским оккупантам после освобождения Токмака Запорожской области будет сложнее держать оборону, поскольку там не столь плотные оборонительные сооружения, а в основном только блокпосты.

Об этом сказал военный аналитик Алексей Гетьман в эфире Freeдом.

"Даже если посмотреть на те линии укрепленные, которые рисуются на карте DeepState (это данные от спутника)... то мы видим, что там линии уже не такие плотные. А за Токмаком... вокруг него построены оборонительные сооружения, а дальше практически до побережья Азовского моря - уже только блокпосты россиян на дорогах и все... Достаточно очевидно, что там, где просто нет линии обороны - нам будет наступать проще. Нельзя сказать, что это будет очень просто и что там врага нет. Он будет сопротивляться, но уже ему будет держать оборону тяжелее, а нам наступать будет легче", – пояснил он.

Алексей Гетьман отметил, что оккупанты усиливают Запорожское направление, в частности перебросили туда 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, с Херсонского направления — 7-ю горно-десантную бригаду.

"Они это тоже понимают, поэтому перебросили туда с Купянского направления 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, с Херсонсокого направления - 7-ю горно-десантную бригаду... То есть они усиливают Запорожское направление, перекидывая войска вдоль линии фронта... Наши партнеры могут готовиться к хорошим новостям... Судя по тому, какие силы мы туда задействовали и что там осталось у врага, мы будем наступать еще быстрее, чем наступали", — сказал аналитик.

Алексей Гетьман отметил, что до Токмака осталось около 20 километров.

"До Токмака еще около 20 километров, до побережья — около 100 километров, но вполне возможно, что до дождей и до осеннего бездорожья у нас получится дойти до побережья Азовского моря. Или хотя бы (это тоже один из планов нашего Генерального штаба) выйти на расстояние 15-20 километров до побережья, чтобы держать под артиллерийским контролем все, что может двигаться из континентальной России в сторону Крыма", — отметил он.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли считает, что Украина в скором будущем сможет получить самолеты F-16.

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Дата публикации
Просмотры
417
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