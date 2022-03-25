Военный эксперт заявил, что запуск ядерного оружия зависит не только от Путина

Военный эксперт заявил, что запуск ядерного оружия зависит не только от Путина

К ядерному оружию есть специальные допуски, ключи, говорит Мусиенко.

Россия может использовать ядерное оружие, но это решение зависит не только от президента РФ Владимира Путина, который цинично напал на Украину, убивая мирных людей, в частности детей.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

По его словам, к этому оружию есть специальные допуски, ключи. Есть и отдельные офицеры, выполняющие это решение – запустить ядерное оружие или нет.

"Не от одного Путина зависит запуск ядерного оружия", – объяснил военный эксперт.

Поэтому должен дойти по иерархии непосредственно к тому, кто нажимает финальную кнопку на подводной лодке или на самолете.

"Поэтому, я думаю, в нашу пользу играет и то, что система даст сбой, и они не выполнят этот приказ. Такая вероятность высока, и это нас спасет", – считает специалист.

Напомним, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Польша понимает все угрозы со стороны России, а потому уже готовится к возможной атаке государства-агрессора.

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