Военный эксперт заявил о неэффективности солдат КНДР в войне: подробности

Войска Северной Кореи понесли многочисленные потери на войне в Украине. Эти утраты показывают неэффективность этих солдат на фронте.

Об этом заявил генерал, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДОМ.

Он подчеркнул, что украинские Вооруженные силы уже наносили удары по точкам, где находились именно военные из КНДР. Что больше – известны факты их уничтожения.

"Они (войска северной Кореи – Ред.) находятся во втором эшелоне. Пока что привлечение эпизодическое, подтягивают на поле боя. Но уже эти потери указывают на то, что они неэффективны, не готовы в морально-политическом плане откровенно воевать. Поэтому российские офицеры". с опаской относятся, как их привлечь", — высказался Маломуж.

По его словам, существуют разногласия между россиянами и северокорейцами как в формате службы, так и в формате отношения к местному российскому населению.

"Ты ведут себя очень отрицательно. Это плюс нам. Эти разногласия могут перерастать в междоусобные, даже военные столкновения", — добавил генерал.

Напомним, Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ. По состоянию на 27 ноября ВСУ уничтожили 735 410 оккупантов.

Читайте также:

ГУР перехватило разговор северокорейских военных на Курщине