Военный госпиталь Львовщины опубликовал список нужд для раненых, доноров призывают прийти в ближайшие дни

Большое количество пострадавших доставили по разным заведениям.

35 погибших и 134 раненых — к утру Львовщину впервые за время войны атаковали вражеские ракеты. Бомбили россияне Яворивский полигон, на котором начиная с 1995 года проходят международные учения военных Украины и НАТО.

Об этом говорится в ТСН.

Всех раненых уже доставили в больницы. Из-за большого количества пострадавших их пришлось разместить по нескольким заведениям. Львовяне сразу начали предлагать донорство, но сейчас, говорят врачи, запасов крови достаточно, потому что в первые дни войны доноров было очень много. Всех желающих приглашают в центр крови завтра.

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О том, что Львовщина в опасности стало известно в половине четвертого ночи. Именно в это время раздалась воздушная тревога. А около шести, когда львовне были в укрытии, раздались три взрыва, один из них настолько мощный, что сработали даже авто сигналки, хотя полигон от Львова в нескольких десятках километрах. Как только львовяне вышли из укрытия, стало известно, что враг атаковал Яворов. Ракетный удар был произведен по одной из воинских частей, произошли разрушения.

Погибли 35 человек, 134 получили травмы. Пострадали и военные и гражданские. По словам главы военной администрации Максима Козицкого, самолеты, атаковавшие Львовщину, вылетели из российского Саратова. И предварительно не залетая в воздушное пространство Украины, запустили над Черным морем 30 ракет класса воздуха-земля. Сработала система противовоздушной обороны, часть ракет наши военные сбили. «Вовремя сработала система оповещения и против воздушной обороны, поэтому потери минимизированы, благодаря нашей системе оповещения и пакетным войскам. Хотел бы поблагодарить ракетчиков, которые действительно сработали и врагу не удалось сделать то, что он стремился», — говорит Максим Козицкий.

К утру Львовщину впервые за время войны атаковали вражеские ракеты

На полигоне были военные инструкторы из-за границы, однако медики уверяют, что ни один иностранный гражданин не пострадал. Военный госпиталь на своей официальной странице опубликовал перечень нужд для раненых.

Военные снова просят людей не снимать, не фотографировать и не публиковать обстрелы украинских объектов. А также к обнародованию официальной информации — не называть городов или сел, где произошла атака, потому что это может помочь врагу.