Военный и поэт Олег Вышебаба расстался с супругой: "История нашей семьи закончилась в 2022-м"

Военный подчеркнул, что не хочет раскрывать детали развода.
Павел Вышебаба, украинский военный, писатель и музыкант Павел сделал громкое признание. Он рассказал, что расстался с женой.
Об этом он написал на своей странице в соцсетях.
Он отметил, что его поклонники могли об этом догадаться еще раньше. В настоящее время он решил публично подтвердить информацию о разрыве отношений.
"Я разведен. Для друзей и внимательных читателей моего сборника стихов это давно не секрет. Но похоже об этом нужно сделать отдельное сообщение, чтобы не отвечать на этот вопрос снова и снова. Я разведен, история нашей семьи закончилась в 2022-м, пополнили статистику разорванных браков во время войны", — написал поэт в Instagram.
Несмотря на это, военный подчеркнул, что не желает раскрывать детали. Впрочем, отметил, что эти отношения для него уже давно позади.
"Воспользуюсь своим правом не посвящать других в детали – это наша частная жизнь. Мы остаемся любящими родителями нашей прекрасной дочери. Это давно позади, жизнь продолжается", — подчеркнул Вышебаба.
Отметим, Павел Вышебаба, поэт, музыкант, экоактивист и командир отделения ВСУ в 68 ЕЕБр им. Олексы Довбуша. В 2022 году издал сборник "Только не пиши мне о войне".
Ранее военный объяснил, почему нужно раздавать повестки на улице.
Читайте также: