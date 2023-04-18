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Военный и поэт Олег Вышебаба расстался с супругой: "История нашей семьи закончилась в 2022-м"

Военный и поэт Олег Вышебаба расстался с супругой: "История нашей семьи закончилась в 2022-м"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
622
Время на прочтение
1 мин
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Военный и поэт Олег Вышебаба расстался с супругой: "История нашей семьи закончилась в 2022-м"

Фото: Фото из социальных сетей

Военный подчеркнул, что не хочет раскрывать детали развода.

Павел Вышебаба, украинский военный, писатель и музыкант Павел сделал громкое признание. Он рассказал, что расстался с женой.

Об этом он написал на своей странице в соцсетях.

Он отметил, что его поклонники могли об этом догадаться еще раньше. В настоящее время он решил публично подтвердить информацию о разрыве отношений.

"Я разведен. Для друзей и внимательных читателей моего сборника стихов это давно не секрет. Но похоже об этом нужно сделать отдельное сообщение, чтобы не отвечать на этот вопрос снова и снова. Я разведен, история нашей семьи закончилась в 2022-м, пополнили статистику разорванных браков во время войны", — написал поэт в Instagram.

Несмотря на это, военный подчеркнул, что не желает раскрывать детали. Впрочем, отметил, что эти отношения для него уже давно позади.

"Воспользуюсь своим правом не посвящать других в детали – это наша частная жизнь. Мы остаемся любящими родителями нашей прекрасной дочери. Это давно позади, жизнь продолжается", — подчеркнул Вышебаба.

Отметим, Павел Вышебаба, поэт, музыкант, экоактивист и командир отделения ВСУ в 68 ЕЕБр им. Олексы Довбуша. В 2022 году издал сборник "Только не пиши мне о войне".

Ранее военный объяснил, почему нужно раздавать повестки на улице.

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Дата публикации
Просмотры
622
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