России не хватает личного состава, а также проблемы с вооружением, предполагает британский историк.

Профессор военных исследований Королевского колледжа в Лондоне Лоуренс Фридман считает, что угроза потери Крыма и преимущество украинских военных во время сухопутных битв будут свидетельствовать о поражении Путина.

Такой мыслью военный историк из Британии поделился в колонке для HB.

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"Диктатор Владимир Путин регулярно говорит об украинской угрозе Крыма, в частности, о ее способности перекрыть подачу воды на полуостров. В октябре он выразил возмущение саботажем Керченского моста, связывающего его с материком. Это приводит к мысли, что для того, чтобы заставить Путина серьезно вести переговоры, может потребоваться поставить Крым под угрозу", — считает он.

По словам профессора, западные партнеры предостерегают Украину от превращения Крыма в военный приоритет, поскольку это может привести к ядерной эскалации, потому что полуостров очень важен для хозяина Кремля.

"Впоследствии Россия, возможно, сможет восстановить свою армию, хотя следует отметить, что эта армия, которая так сильно деградировала и истощена в этом году, создавалась в благоприятных экономических условиях. В краткосрочной перспективе существуют практические пределы того, чего можно добиться, хотя это может произойти" только после того, как вновь созданные подразделения отправятся на войну весной", — пишет он.

Фридман предполагает, что России не хватает личного состава, а также проблемы с вооружением. Между тем, проигрывая на поле боя, РФ продолжает терроризировать гражданское население, чтобы заставить Киев пойти на уступки.

"Но нет и намека на то, что ракетные атаки могут что-либо изменить, кроме усиления решимости Украины освободить свою территорию", — убежден историк.

Напомним, ранее сообщали, что кафиры готовятся к сдаче левобережья Херсонщины.

Трибунал для Путина, военные преступления России и успехи Украины –Дидье Рейндерс