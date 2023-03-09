Военный из Ирпеня героически погиб в бою на Луганщине: что известно

Еще в 2014 году Игорь Пигуль ушел добровольцем в АТО, а с началом полномасштабного вторжения снова стал на защиту Украины.

В Луганской области, обороняя Украину, погиб житель Ирпеня Киевской области, старший сержант-командир миномета Игорь Пигуль.

Об этом сообщает пресс-служба Ирпенского горсовета.

"Еще в 2014 году Игорь Пигуль пошел добровольцем в АТО, а с началом полномасштабного вторжения снова стал на защиту родной страны. Погибший был историком по специальности и любил повторять, что для Украины сейчас продолжается важнейшая борьба – самая большая за сотни лет противостояния и боли", – говорится в сообщении.

Обстоятельства и время смерти Игоря Пигуля не сообщают.

Фото: Городской совет Ирпеня

Напомним, ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погибли бойцы 206-й бригады Киевского ТРО – отец и сын, Олег и Никита Хомюки. Папа пытался прикрыть собой сына.

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