Военный из ПТРК "Джавелин" одним точным выстрелом уничтожил российский танк (феерическое видео)

Военнослужащий 15-й бригады Национальной гвардии бригады одним точным выстрелом из ПТРК Javelin уничтожил российский танк на Покровском направлении.

Видео показал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

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"Военнослужащий 15-й бригады Национальной гвардии бригады "Кара-Даг" уничтожил российский танк Т-72Б3 точным выстрелом из ПТРК FGM-148 "Javelin", — подписал он видео.

На кадрах видно, как после попадания вражеский танк задымился и загорелся.

Напомним, по данным Института изучения войны ISW, российские оккупанты продвинулись возле Покровска и приблизились к реке Оскол на Харьковщине.

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