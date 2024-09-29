Военный из ПТРК "Джавелин" одним точным выстрелом уничтожил российский танк (феерическое видео)

"Джавелин" уничтожил российский танк Т-72Б3.
Военнослужащий 15-й бригады Национальной гвардии бригады одним точным выстрелом из ПТРК Javelin уничтожил российский танк на Покровском направлении.
Видео показал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.
"Военнослужащий 15-й бригады Национальной гвардии бригады "Кара-Даг" уничтожил российский танк Т-72Б3 точным выстрелом из ПТРК FGM-148 "Javelin", — подписал он видео.
На кадрах видно, как после попадания вражеский танк задымился и загорелся.
Напомним, по данным Института изучения войны ISW, российские оккупанты продвинулись возле Покровска и приблизились к реке Оскол на Харьковщине.
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