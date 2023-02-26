Военный "Киянин" — о ситуации в Бахмуте: "Россияне бросают все боеспособное, постоянные атаки пехоты"

Военный подчеркнул, что россияне стянули в Бахмут все свои боеспособные подразделения.

Военнослужащий ВСУ "Киянин" рассказал, что россияне пытаются атаковать украинский Бахмут Донецкой области. По его словам, ситуация в городе сложная, но Бахмут контролируют ВСУ.

Об этом он сообщил в соцсетях.

"23-24 февраля прошли. Анонсированного широкомасштабного наступления великих полчищ кафиров, о которых говорили наши некоторые "патриоты", не произошло. 97% того, что есть в России уже находится в Украине. Россию сейчас можно оккупировать без сопротивления. Потому что все, что боеспособное, сконцентрированное на Донецком и Луганском направлениях. Столько танков и самолетов, о которых заявляют в РФ, у них нет", – объяснил военный.

"Киянин" отметил, что ситуация в Бахмуте сложная, однако ВСУ контролируют город.

"В России много пехоты, которой в Кремле пытаются решить свои геополитические задачи. Все как всегда – рабов никто не считает. Они умирают, но потери есть и у нас. В Бахмуте ситуация сложная: на юго-восточном и северном секторах обороны тяжелее всего, но тяжело везде. Они пытаются суицидальными атаками забрасывать наши позиции, потому что им нужно для победы оккупировать Бахмут. Город стоит и держится под украинским флагом. А потому не верьте плохим слухам", — сказал военный ВСУ.

Атаки россиян на Бахмут

Российские оккупанты уже несколько месяцев пытаются атаковать украинский Бахмут Донецкой области. Захватчики бросают для захвата города пехоту, военную технику и наносят артиллерийские и авиаудары.

Накануне командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в Бахмут и посетил воинские части Сил обороны, защищающие город от врагов. Поскольку главные усилия российские оккупанты сосредоточили на захвате Бахмута и его окружении. Сейчас жестокие бои идут вокруг самого города и в его окрестностях.

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