Военный комиссар рассказал, законно ли вручать повестки на улице и когда это прекратится

Александр Тищенко рассказал, что повестки не будут вручаться на улице, если военнообязанные сами будут приходить в центры комплектования.

Главный военный комиссар Львовской области Александр Тищенко пояснил, что вручение повесток на улице и других общественных местах не противоречит закону Украины.

Об этом он написал в Facebook.

Военный комиссар отметил, что военнообязанные пренебрегают своими обязанностями, прописанными в законодательстве и вовремя не приходящими в центры комплектования. Поэтому комиссары вынуждены вручать им повестки на улице и в других общественных местах.

"В нашей стране идет война. Продолжается и мобилизация. И военная обязанность включает, среди прочего, соблюдение правил военного учета. Это означает, что со дня объявления мобилизации граждане Украины обязаны добровольно явиться в воинские части или на сборные пункты. территориального центра комплектования и социальной поддержки для уяснения всех сведений", — пояснил Тищенко.

Главный военный комиссар Львовщины добавил, что военнообязанные должны информировать военкоматы обо всех изменениях в своей жизни — рождении ребенка, семейном положении, изменении места жительства, состоянии здоровья.

"Мы не должны бегать за кем-то, чтобы выяснять какие изменения в жизни произошли у каждого военнообязанного, но игнорирование ими своих обязанностей, закрепленных законодательством, заставляет к вручению повесток не только по месту жительства и работы граждан, но и общественных местах. Это делается прежде всего для того, чтобы выяснить актуальность информации, определить количество пригодных к военной службе во время мобилизации граждан. В таких мероприятиях не было бы необходимости, если бы граждане неукоснительно соблюдали законодательство Украины", — пояснил военный.

Александр Тищенко подчеркнул, что вручение повесток на улице – это законно. Он напомнил, что в Украине действует Конституция и те, кто не согласен с мобилизацией, могут обращаться в суд.

Напомним, в Украине из-за полномасштабной войны России введены военное положение и всеобщая мобилизация.

Юрист Виктория Тютюнникова считает, что повестку могут заполнять перед вручением. Это будет законно. Но если это делается в присутствии председателя ТЦК, от имени которого вручается повестка, или если он это делает лично. Военнообязанный получает повестку, а у представителя ТЦК остается "корешок" и бланк с подписью о получении повестки.

Читайте также: