Военный "Мамай" рассказал о ситуации в Бахмуте прямо из вражеских окопов: "Большинство вагнеровцев остались в этой земле"

Солдат-гранатометчик 5 отдельной штурмовой бригады Юрий Сиротюк "Мамай" рассказал, что после ротации российских окупантов в Бахмуте интенсивность боев немного снизилась.

Военный "Мамай" рассказал об актуальной ситуации в Бахмуте. По его словам, большинство "вагнеровцев" не вышли из города — они остались в украинской земле.

Об этом Юрий Сиротюк сказал 31 мая в эфире телемарафона.

"На нашем направлении обстановка стабильно напряжена, хотя в последние дни уменьшилась интенсивность контактных боев, идет очень сильный дождь, грозы. Активно работает вражеская артиллерия, мы сейчас находимся на отбитых у врага позициях, враг пытался контратаковать, но безуспешно, очень слабо они это делают". Но активно используют артиллерию, в частности, "Грады". Ну и постоянно работают вражеские минометы", — рассказал военный.

Сиротюк говорит, что ВСУ продолжают понемногу двигаться вперед в направлении врага, забирая высоты, однако сейчас подводит погода.

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"К сожалению, сейчас погода не позволяет — уже несколько дней подряд грозы... Но это украинская погода, она всегда на нашей стороне... Мы отвоевываем свое, забираем свое и видим, что у врага нет морального настроения. Хотя они делают попытки атаковать, но у них ничего не получается, они это делают для видимости", — говорит военный.

"Мамай" также рассказал о ситуации с "вагнеровцами" в Бахмуте. По словам защитника, большинство из них не вышли из города — они пали на украинской земле: "Говорят, что "вагнеровцы" отступили из Бахмута. Нет, большинство из них остались в этой земле".

"Сейчас зашли сюда регулярные военные и военные частных компаний, которые подчинены вооруженным силам РФ. Они не воюют так, как вагнеровцы, — их не гонят на убой под угрозой смерти. Они делают очень хилые попытки наступать. Мы их отбиваем, и тогда начинает работать вражеская артиллерия, которая до сих пор работает очень интенсивно", — рассказал военный.

Военный "Мамай" рассказал о ситуации в Бахмуте прямо из вражеских окопов

Напомним, аналитики из Института изучения войны сообщили, что активность оккупационных войск РФ и их наступательные действия на Бахмутском направлении уже несколько дней остаются низкими. Так, за прошедшие сутки, 30 мая армия РФ не проводила наступательных действий на этом участке фронта.

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