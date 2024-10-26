Военный медик "Вицик" сообщил, что ушел в СЗЧ и уехал из страны (фото)

"Вицик" считает, что за шесть лет войны уже очень многое сделал для страны.

Боевой медик с позывным "Вицик" не захотел больше воевать, оставив Украину уехал за границу.

Об этом он написал в соцсети и обосновал свое решение.

""Моей семье нужен живой муж, моим близким нужен живой брат, дядя. Я отдал должное за все 6 лет на войне, уволившись из рядов ВСУ по окончании срока первого контракта и уехав за границу. Вернувшись 25.02.22, я увидел, что мы выдержим, дадим отпор. Я думал, что не поддамся демотивации общества, но нет, я выбираю семью, выбираю быть живым, а не так, чтобы сегодня похоронили, а завтра забыли. Я не желаю, чтобы мое общество, за которое я мог бы погибнуть, публично снимало на камеру сцены на моем памятнике и срывало бы государственный флаг с моей могилы. Я хочу жить, как все, хочу носить гражданскую одежду, дышать воздухом, а не запахами от тел павших побратимов, хочу видеть целыми друзей, а не их оторванные ноги и руки", — написал он.

Вицик/instagram.com/vitsikkkk

Переписка/instagram.com/vitsikkkk

Переписка/ instagram.com/vitsikkkk

Переписка/instagram.com/vitsikkkk

Он рассказал, что успешно пересек границу, хотя были небольшие трудности, отметивши безразличие общества к ситуации в стране. По его словам, он уехал из Украины за деньги.

Также он сказал, что оставил номер побратима, который передаст все собранные автомобили, экофлошки и другие вещи.

Напомним, адвокат Марина Бекало объяснила ТСН.ua, могут ли наказать военнообязанных, выехавших за границу.

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