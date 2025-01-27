Военный назвал главную задачу окупантов на февраль: "медийная цель"

По мнению Бунятова, РФ постарается как можно быстрее выйти на границу Днепропетровщины, чтобы создать морально-психологическое давление на украинцев.

На Покровском направлении российские оккупанты пытаются развивать наступление на левом фланге.

Об этом заявил командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

По его информации, оккупанты получили отпор в селе Удачное на юго-западе от Покровска.

Покровск и Удачное на карте / Фото: Deepstatemap

Враг же возобновляет штурмовые действия южнее, активно наступает на восточную часть Успеновки.

По мнению Бунятова: главная задача РФ на февраль:

выйти на границу Днепропетровской области

"Выход на границы Днепропетровской области — медийная цель, которая должна создать морально-психологическое давление на украинское общество. Нам нужно понимать, что Украина — сплошная территория, которая внутри нет никаких границ, они только на картах", — испытывает "Осман".

Ранее военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан предупредил, что армия РФ может ворваться на территорию Днепропетровской области уже в 2025 году.

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