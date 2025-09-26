ТСН в социальных сетях

Военный назвал "парадоксальное" условие для приближения мира

Андрей Ильенко не советует ждать скорого окончания войны в Украине.

Война продолжается

Война продолжается / © Associated Press

Если мы будем думать, что скоро будет перемирие, то каждый из нас не будет принимать решения, необходимые для обороноспособности страны, а думать о том, как выжить и дождаться этого перемирия, будет строить планы на мирную жизнь.

Такое мнение в интервью «Главкому» высказал Андрей Ильенко, офицер батальона «Свобода» в составе бригады Национальной гвардии «Рубеж».

«Если мы будем настраиваться на скорое завершение войны, значит, вряд ли она завершится быстро и вряд ли хорошо для нас. Если мы будем настраиваться на длительную войну, то шансы на то, что она завершится быстрее и с лучшим результатом для Украины, увеличиваются. Парадоксально, но это так», — отметил Ильенко.

Напомним, военный Андрей Билецкий назвал «ужасным абсурдом» любые попытки разведения войск на 15–40 километров, поскольку «россияне будут отводить войска по нашей территории, а мы по своей». По его словам, такой сценарий приведет к потере Украиной тысяч квадратных километров и населённых пунктов.

