Наступление РФ.

В последнее время армия РФ активно продвигается в Донецкой области. Одна из причин успехов оккупантов - проблемы, являющиеся некоторыми подразделениями. Эти проблемы сначала скрывают, а когда они вылезают, становится поздно.

Об этом заявил офицер зенитного дивизиона Третьего армейского Александр Степаненко в эфире "Ранок.LIVE".

По его словам, до сих пор существует проблема, когда командованию "наверх" "докладывают не настоящее положение дел на фронте, а то, что они хотят услышать".

“В некоторых подразделениях есть проблемы, которые сначала скрывают, а когда они вылезают, то становится немного поздно. Россияне будут стирать, пока не будет получать по зубам. Как отмечал наш командующий корпусом, полковник Андрей Белецкий: их не остановят ни миротворцы, ни гарантии, партнеры или санкции. Их может остановить только современная, эффективная, многочисленная украинская армия”, - подчеркнул военный.

Напомним, российские диверсионно-разведывательные группы проникают в районы вблизи Доброполья Донецкой области. Оккупанты также, вероятно, недавно продвинулись к юго-востоку от населенного пункта. В ISW говорят, что ситуация критична. Наступление на этот город повторяет тактику Авдеевки.

Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Магура Александр Ширшин заявил, что ситуация у Покровска ухудшается. По его словам, ситуация «очень напоминает события во время „сдачи“ Очеретиного», что создавало хаос и критическую обстановку на направлении и в конечном итоге обеспечило успех врагу в оккупации.

Между тем, Нацгвардия сообщила, что на Покровском направлении корпус "Азов" занял полосу обороны . По словам представителей корпуса, обстановка остается сложной и динамичной. Российские оккупанты, пытаясь продвинуться вперед, несут значительные потери как в живой силе, так и в технике.

