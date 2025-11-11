Военный назвал путь решения проблемы СОЧ в ВСУ: подробности

СВЧ / © скриншот с видео

Служба по контракту с четкими сроками может решить проблему СОЧ в Украине.

Об этом заявил командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвилл и в эфире Вечер.LIVE.

Командир «Грузинского легиона» отметил, что многие идут в СОЧ (самовольное оставление части). По его словам, это связано не столько с мотивацией, но и с непрофессионализмом.

Он считает, что именно четкая контрактная служба может хотя бы отчасти решить эту острую проблему в украинской армии.

«Будут четкие границы и четкое время службы уходящего на войну человека», — подчеркнул Мамулашвили.

Он добавил, что это очень важно для привлечения как профессиональных военных, так и непрофессионалов в ряды Вооруженных Сил.

При этом Мамука Мамулашвили напомнил, что человек, самовольно покинувший воинскую часть, — это не всегда предатель, и он может вернуться в службу.

«У ушедших со службы есть выбор — они могут вернуться, могут вернуться в ту самую часть, где и были», — пояснил командир.

Более того, он отметил, что если проблема была во внутреннем конфликте, выход тоже существует.

«А если были с чем-то не согласны и не могли служить в конкретном подразделении, то могут перейти в другую часть и продолжить службу», — подытожил Мамулашвили.

Напомним, военнослужащий ВСУ Игорь Луценко сообщил, что в октябре зафиксировано рекордное количество самовольного ухода из частей — 21602 случая. Он предупредил, что рост дезертирства создает критическую угрозу обороноспособности Украины, и призвал срочно реагировать на проблему.