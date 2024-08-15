Военный назвал самый большой плюс Курской операции для Украины

Заявки благодаря операции ВСУ в Курской области уже уменьшилось количество обстрелов россиянами Сумской области.

Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й Отдельной штурмовой бригады имени Кошевого Атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко, передает "Апостроф".

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По его словам, в связи с действиями Сил обороны на Курском направлении фиксируется снижение количества обстрелов Сумской области средствами РСЗО. Также исключена возможность перехода противником линии государственной границы.

Кроме того, вражеская авиация стала работать меньше по рениону. А и те резервы, которые находились на территории РФ и должны были быть привлечены в Харьковской наступательной операции на Купянском направлении и Донецкой области, сейчас противник вынужден применять на Курщине.

"Некоторые подразделения, еще не успевшие вступить в бой на указанных направлениях, противник также вынужден перегруппировать и отправлять на Курщину. Поэтому можно утверждать, что в результате Курской операции нейтрализовано потенциальное действие врага", — рассказал Федоренко.

Военный напомнил, что армия РФ намеревалась осуществить наступление в Сумской области, поэтому Силы обороны предприняли меры по опережению и сделали невозможным дальнейшее продвижение противника и открытие еще одного направления на территории Украины.

"С начала лета зафиксировано 2 тысячи обстрелов россиян с применением РСЗО и еще более 250 КАБов упали в Сумской области. Сейчас мы видим, что количество обстрелов существенно снизилось именно благодаря тем мероприятиям, которые проводятся Украиной. Силы обороны будут принимать все необходимые меры для того, чтобы создать буферную зону и усилить линию государственной границы, в частности инженерно-фортификационными сооружениями", — подытожил Юрий Федоренко.

Ранее сообщалось, что Украиной на Курщине создана военная комендатура.

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