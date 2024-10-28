Военный назвал условия, при которых можно начинать переговоры с Россией

Если Украина не может продолжать давать вооруженный отпор России, то начинать переговоры о прекращении огня можно только в тех линиях, где сейчас проходит фронт. И ни в коем случае не соглашаться с внеблоковым безъядерным статусом Украины, на котором настаивают россияне.

Об этом сказал военнослужащий на позывном "Османе", доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бутянов на своей странице в Инстаграм.

Он отметил, что перемирие на условиях России означает, что Украина должна отдать россиянам Запорожье и Херсон, который во второй раз уже не сможет оккупировать. Также предполагается нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, демилитаризация и денацификация.

«Демилитаризация – понятно. Это сокращение войск до размеров, которые им будут удобны для последующей войны. Денацификация – я вообще не понимаю, и они сами не понимают, что это такое», — отметил Осман.

По его словам, россияне, в частности, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, открыто говорят о том, что стремятся сейчас подписать документ о перемирии, чтобы через некоторое время, когда Украина потеряет бдительность, снова начать боевые действия и захватить большие территории.

Вот для этого им нужна демилитаризация Украины, внеблоковый статус и безъядерный статус, на котором они акцентируют свое внимание. Если у нас не будет армии, если у нас будет внеблоковый статус, то Украина через 2-3 года обречена на полное, абсолютное поражение. И тогда нам всем придется просто убегать. А с теми, кто останутся, я не представляю, что будет: за донаты (на нужды ВСУ – ред.), за [патриотические] посты… Потому что все эти люди: активисты, военные, их семьи – уже находятся под наблюдением ФСБ. И с ними будет то же, что было с людьми на оккупированных территориях – они будут просто исчезать», — подчеркнул Осман.

Он акцентировал: если говорить о переговорах, то нужно трезво оценивать ситуацию и требовать, чтобы прекращение огня было минимум на текущей линии фронта.

«Прекращение огня возможно на тех границах, на которых мы сейчас стоим. Это, как я вижу, это мое субъективное мнение. Это при условии, что мы не можем воевать. А мы воевать еще можем и Россия видит наш потенциал, поэтому она нам навязывает такие условия переговоров», — сказал военный.

Также по его мнению, в Украине должна остаться армия численностью не менее 1 млн человек, также необходимо стать членом оборонного альянса, чтобы исключить начало следующей полномасштабной войны.

«Это тот минимум, о котором я говорю. А максимум – это полный вывод русских войск на границы 91 года. И это возможно, если будут реальные санкционные давления, а не так, как это происходит сегодня. С одной стороны они дают нам два танка, которые стоят 16 млн долл. А с другой стороны они покупают у россиян газ, нефть, металлы на миллиарды долларов», – заявил Осман.

В то же время, военный отмечает, что лично он выступает за то, чтобы продолжать боевые действия с РФ.

«Воевать и держать руку на пульсе. Потому что пока мы сражаемся, россияне не победили. Как только мы подпишем их план, о котором они говорят, мы будем обречены, чтобы Украину полностью оккупировали», — считает военнослужащий.

Напомним, ранее посол Великобритании отметил необходимость укрепить позиции Украины до конца года.

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