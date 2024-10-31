Военный о ситуации на Курском направлении: "Вроде бы все есть, но боевой дух сильно подорван"

У украинских военных на Курском направлении вроде бы все есть, но боевой дух сильно подорван, поскольку люди уже устали.

Об этом рассказал в интервью "Главкому" оператор БПЛА 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Иван Кащенко с позывным "Кощей", который участвует в боевых действиях на территории страны-агрессора.

Отвечая на вопрос, чего больше не хватает нашим войскам на Курском направлении, "Кощей" ответил следующее "Вроде все есть. Но боевой дух сильно подорван. Все уже устали от войны. Мы здесь сидим фактически безвылазно, морально тяжело. А так, мы часто и много тратим дронов, большое количество разведывательных дронов нужно, чтобы хотя бы компенсировать потерянное".

Военный подчеркнул, что ситуация сейчас очень сложная. По его словам, это маневренная война.

"Они (враги) постоянно лезут с непредвиденных направлений, постоянно хотят перерезать нам дороги в тыл. Поэтому подвоз боекомплекта и личного состава к боевым позициям затруднен. Даже приходится менять маршруты. Есть случаи, когда они заходят к нам глубоко в тыл, это те, кто остался (в живых) после их штурмов, и создают нам дискомфорт", – отметил он.

Украинские власти все время подчеркивают, что мы на Курщину и другие российские территории не претендуем, и рано или поздно наши военные должны вернуться в Украину. В то же время россияне начали давить на Курщине.

Отвечая на вопрос, как он представляет этот выход украинских военных из Курской области, Иван Кащенко сказал, что нет мысли о том, что отходить будет сложно.

"Мы не в окружении и маршруты наших поставок достаточно эффективны. Удерживать позиции сейчас легче, чем наступать. Можно ехать по дороге, вроде все нормально, а за следующим полем огромное болото. Орки сами прячутся в болотах, в грязи. И это мне кажется очень странным. Они не жалеют личный состав. Все асфальтированные дороги, которые ведут к нашим позициям, прострелены и заминированы. Передвигаться по полям и болотам во время ливня, или после него очень тяжелая и немножко глупая задача. Это врагу очень сильно усложнит жизнь", – объяснил он.

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь рассказал, что Россия бросает все имеющиеся силы для продолжения продвижения на юге Донецкой области. Несмотря на это, сейчас говорить об обвале фронта для Украины не стоит.

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