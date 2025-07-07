Военный обозреватель назвал наиболее приоритетные направления для захватчиков

Война в Украине / © Associated Press

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На Донецком направлении продолжаются самые жестокие бои, ведь для оккупационной армии России это ключевой вектор наступления.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный обозреватель Василий Пехне.

«Первоочередной задачей окупантов является продвижение на Донецком направлении. И мы объективно видим, что, во-первых, а) продвижение происходит, во-вторых, б) интенсивность боевых действий именно на Донецком или Покровском направлении наибольшая, неизменно наибольшая, из всех участков фронта. В-третьих, в) очень сложная ситуация у нас объективно на Константиновском направлении, а там, где Константиновское направление, там и Торецкое направление. Потому что фактически наши защитники в районе таких населенных пунктов, как Торецк, Щербиновка, Клищиевка, тот же Часов Яр — это все оборона на 180 градусов», — заявил он.

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По его словам, ситуация усложняется логистически, в частности из-за вражеских дронов.

«Это оборона с трех сторон с сложнейшей логистикой, когда российские дроны ее выбивают. И это не вопрос того, что россияне так хороши, или так круты, или достигли таких возможностей. Это вопрос того, что сейчас объективно, чрезвычайно сложна задача логистики на фронте — как для нас, так и для них», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что война смещается в технологическую плоскость, и именно дроны определяют, кто имеет преимущество на конкретных участках.

«Война движется в технологическом смысле, дрейфует в то направление, где по сути масштабирование, улучшение или концентрация возможностей дроновых будет решать какие-то участки фронта. По состоянию на сегодня и сегодня россияне имеют преимущество на Константиновской, Покровско-Мирноградской агломерации. Они объективно обладают этими преимуществами. Они не идут в лоб Покровска, Константиновки или Мирнограда. Они ее обходят, но не классическими физическими клещами, запирая, а формируя просто, продвигаясь в направлении тылов и достигая тех рубежей, которые позволяют дронами перерезать логистику», — отметил Пехньо.

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По его мнению, наибольшими угрозами остаются Донецкое и Купянское направления.

«Донецк – приоритет номер один, то есть Донетчина, восточное направление. Приоритет номер два – это, возможно, как-то будет удивлением, но я повторю свое мнение: это не Сумщина. Сумщина не является тем сценарием, который интересен оккупантам и возможен для них, потому что сейчас у них есть 50 тысяч для наступления на Сумы, а нужно 150 тысяч. Запорожье – там есть опасные участки, но в целом на Запорожье тоже не хватает сил. Херсон — это бред, штурмовать Днепр и наступать на Херсон», — считает он.

По словам обозревателя, Купянщина стала второй горячей точкой.

«Второе направление, объективно, где у россиян может быть успех, и они в последнее время его масштабируют и пытаются создать реальные проблемы – это Купянщина. То есть, первым будет Донецк, вторым будет Купянщина. Вот нужно обращать на эти два направления главное наше внимание, а все, что вокруг будет происходить — это все второстепенно, по моему мнению», — подытожил Пехньо.

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Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться оцепить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области .

Мы ранее информировали, что бойцы 17-й Полтавской бригады НГУ «Рейд» и Отдельной артиллерийской бригады НГУ активно осуществляли поиск и уничтожение враждебных целей в Донецкой области и в Запорожском направлении .