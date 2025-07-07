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Военный обозреватель назвал наиболее приоритетные направления для захватчиков
Интенсивность боевых действий в Донецкой области остается самой высокой среди всех направлений фронта, ведь именно этот регион является главной целью для российских войск.
На Донецком направлении продолжаются самые жестокие бои, ведь для оккупационной армии России это ключевой вектор наступления.
Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный обозреватель Василий Пехне.
«Первоочередной задачей окупантов является продвижение на Донецком направлении. И мы объективно видим, что, во-первых, а) продвижение происходит, во-вторых, б) интенсивность боевых действий именно на Донецком или Покровском направлении наибольшая, неизменно наибольшая, из всех участков фронта. В-третьих, в) очень сложная ситуация у нас объективно на Константиновском направлении, а там, где Константиновское направление, там и Торецкое направление. Потому что фактически наши защитники в районе таких населенных пунктов, как Торецк, Щербиновка, Клищиевка, тот же Часов Яр — это все оборона на 180 градусов», — заявил он.
По его словам, ситуация усложняется логистически, в частности из-за вражеских дронов.
«Это оборона с трех сторон с сложнейшей логистикой, когда российские дроны ее выбивают. И это не вопрос того, что россияне так хороши, или так круты, или достигли таких возможностей. Это вопрос того, что сейчас объективно, чрезвычайно сложна задача логистики на фронте — как для нас, так и для них», — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что война смещается в технологическую плоскость, и именно дроны определяют, кто имеет преимущество на конкретных участках.
«Война движется в технологическом смысле, дрейфует в то направление, где по сути масштабирование, улучшение или концентрация возможностей дроновых будет решать какие-то участки фронта. По состоянию на сегодня и сегодня россияне имеют преимущество на Константиновской, Покровско-Мирноградской агломерации. Они объективно обладают этими преимуществами. Они не идут в лоб Покровска, Константиновки или Мирнограда. Они ее обходят, но не классическими физическими клещами, запирая, а формируя просто, продвигаясь в направлении тылов и достигая тех рубежей, которые позволяют дронами перерезать логистику», — отметил Пехньо.
По его мнению, наибольшими угрозами остаются Донецкое и Купянское направления.
«Донецк – приоритет номер один, то есть Донетчина, восточное направление. Приоритет номер два – это, возможно, как-то будет удивлением, но я повторю свое мнение: это не Сумщина. Сумщина не является тем сценарием, который интересен оккупантам и возможен для них, потому что сейчас у них есть 50 тысяч для наступления на Сумы, а нужно 150 тысяч. Запорожье – там есть опасные участки, но в целом на Запорожье тоже не хватает сил. Херсон — это бред, штурмовать Днепр и наступать на Херсон», — считает он.
По словам обозревателя, Купянщина стала второй горячей точкой.
«Второе направление, объективно, где у россиян может быть успех, и они в последнее время его масштабируют и пытаются создать реальные проблемы – это Купянщина. То есть, первым будет Донецк, вторым будет Купянщина. Вот нужно обращать на эти два направления главное наше внимание, а все, что вокруг будет происходить — это все второстепенно, по моему мнению», — подытожил Пехньо.
Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться оцепить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области .
Мы ранее информировали, что бойцы 17-й Полтавской бригады НГУ «Рейд» и Отдельной артиллерийской бригады НГУ активно осуществляли поиск и уничтожение враждебных целей в Донецкой области и в Запорожском направлении .