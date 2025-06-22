Военный обозреватель объяснил, почему фортификации не могли построить на границе с РФ

Построение фортификаций

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Фортификационные работы прямо на границе с РФ происходят в условиях, где каждый вражеский удар может стоить жизни.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный обозреватель Денис Попович.

«Нужно понимать, что это строительство фортификаций непосредственно на границе, когда границ сейчас с РФ нет. Есть линия фронта, из-за нее могут быть артобстрелы, летели и улетают бомбы», — отметил он.

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Попович напомнил, что еще до наступления на Сумщину пограничные населенные пункты постоянно подвергались обстрелам.

«Я бы, честно говоря, не пожелал бы ни одному гражданскому или военному лицу строить фортификации в таких условиях, когда каждый дрон, каждый снаряд, каждая ракета, каждая бомба может быть смертельной», — подчеркнул обозреватель.

Он объяснил, что именно по этой причине военные настаивают на строительстве фортификаций там, где это позволяет ситуация.

«Нужно строить их, очевидно, там, где будет удобно встречать врага в случае наступления — и учитывая недостижимость для вражеской артиллерии, и использовать местность», — добавил Попович.

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Отдельно эксперт подчеркнул, что в условиях современной войны изменяются и требования к фортификационным сооружениям.

«Очень актуальны сейчас противотанковые рвы, колючая проволока, „зубы дракона“ и подземные хранилища, которые позволяют маскироваться и хранят от ударов дронов», — подытожил военный обозреватель.

Ранее сообщалось, что из-за затяжной войны в Украине снова заговорили о проблемах по строительству фортификационных сооружений.

Мы ранее информировали, что министра обороны Украины Рустема Умерова вызвали в Верховную Раду с докладом о фортификациях в прифронтовых областях.

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