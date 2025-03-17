Информация об окружении ВСУ в Курщине является лишь российской пропагандой. Это можно очень легко проверить по имеющимся данным разведки.

Об этом сказал военный обозреватель Алексей Гетьман.

"Это общие какие-то движения со стороны РФ и США, потому что президент Трамп говорит, что там "десятки тысяч людей в окружении", и он предлагает Путину "проявить добрую волю" и дать возможность этим нашим окруженным военнослужащим выйти без потерь", — сказал он.

Но мы все равно уже отводим войска. Гетман считает, что это будут преподносить так: Россия пошла навстречу, поэтому теперь очередь за Украиной.

Скорее всего, Трамп прекрасно понимает, что никакого окружения нет.

Напомним, российский город Курск продолжает оставаться для Украины важным фактором в достижении соответствующих договоренностей по установлению справедливого мира.

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