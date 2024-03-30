Военный обозреватель оценил потенциал РФ для новых волн ракетных ударов по Украине

У агрессорки Россия есть потенциал для нанесения комбинированных массированных ударов по территории Украины. Последние атаки россиян показали, что их совершают ограниченным боекомплектом.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Потенциал нанесения массированных ударов еще есть. Комбинированные удары наносятся ограниченным боекомплектом. Авиационные ракеты Х-101/555 представлены преимущественно в количестве до 40 единиц. В остальном их дополняет другая номенклатура — "Искандеры", Х-55, Х-22, Х- 32 и т.д. Сейчас мы видим, что удар был нанесен пять дней после предыдущего. То есть увеличена пауза подготовки боекомплекта", — рассказал он.

Коваленко отметил, что страна-агрессорка давно не запускала крылатые ракеты морского базирования "Калибр" во время массированных атак. Впрочем, на территории РФ идет производство этих воздушных целей. Вероятно, россияне накапливают их.

"Накопление "Калибров" происходит и производство не останавливалось — это факт. Или они будут ориентироваться на Х-101/555 и паузы между ударами будут расти. Или они перейдут на практику применения "Калибров", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, политический аналитик, эксперт по ракетному вооружению Александр Кочетков заявил, что РФ способна осуществить витри волны атак по 70 ракет в сутки. Оккупационная армия не испытывает особого дефицита ракет.

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