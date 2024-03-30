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Военный обозреватель оценил потенциал РФ для новых волн ракетных ударов по Украине

Военный обозреватель оценил потенциал РФ для новых волн ракетных ударов по Украине

Ракетный удар по Украине. Коллаж ТСН.ua.

Враг наносит комбинированные удары ограниченным боекомплектом.

У агрессорки Россия есть потенциал для нанесения комбинированных массированных ударов по территории Украины. Последние атаки россиян показали, что их совершают ограниченным боекомплектом.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Потенциал нанесения массированных ударов еще есть. Комбинированные удары наносятся ограниченным боекомплектом. Авиационные ракеты Х-101/555 представлены преимущественно в количестве до 40 единиц. В остальном их дополняет другая номенклатура — "Искандеры", Х-55, Х-22, Х- 32 и т.д. Сейчас мы видим, что удар был нанесен пять дней после предыдущего. То есть увеличена пауза подготовки боекомплекта", — рассказал он.

Коваленко отметил, что страна-агрессорка давно не запускала крылатые ракеты морского базирования "Калибр" во время массированных атак. Впрочем, на территории РФ идет производство этих воздушных целей. Вероятно, россияне накапливают их.

"Накопление "Калибров" происходит и производство не останавливалось — это факт. Или они будут ориентироваться на Х-101/555 и паузы между ударами будут расти. Или они перейдут на практику применения "Калибров", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, политический аналитик, эксперт по ракетному вооружению Александр Кочетков заявил, что РФ способна осуществить витри волны атак по 70 ракет в сутки. Оккупационная армия не испытывает особого дефицита ракет.

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