Военный обозреватель сказал, где вскоре могут активизироваться россияне

Армия РФ постарается продвигаться на Константиновку. Это нужно, чтобы открыть ворота на Славяно-Краматорскую агломерацию.

Об этом в эфире 24 Канала сказал военный обозреватель Денис Попович.

"Из этого треугольника Торецк — Времен Яр — Константиновка мы будем получать больше информации об активизации боевых действий. То есть враг попытается продвигаться на Константиновку для того, чтобы открыть себе ворота на Славяно-Краматорскую агломерацию", — сказал он.

Попович добавляет, что для этого врагу нужно добиться двух целей:

захватить Времен Яр, что им пока не удается;

взять Торецк, что тоже напрасно.

"Только тогда можно говорить о продвижении на Константиновку, что является очень сложной задачей", – заключил обозреватель.

Ранее говорилось, что активизация врага на Запорожском и ряде других направлений в марте связана с переговорным процессом по прекращению огня и окончанию войны. К тому же, россияне надеются, что им удастся сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями и пытаются продвигаться вперед.

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