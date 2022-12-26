Россиянам дали новый срок на захват Бахмута – военный

Бахмут – очень важная точка, которую нужно удержать.

Бахмут на Донетчине стратегически важен для России, ведь там пересечение дорог, высоты за городом, которые для них важны.

Такое мнение высказал бывший начальник полиции Киева, экс-замглавы Киевской городской государственной администрации, ныне воюющий в Национальной гвардии Андрей Крищенко в интервью "Цензор.НЕТ".

"Там пересечение дорог, высоты за Бахмутом, которые для них важны. Если они захватят Бахмут, там севернее Соледар, Северск, которые, на мой взгляд, нашим войскам тогда, возможно, придется покидать", — отметил Крищенко.

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Он подчеркнул, что не владеет полной информации и не является стратегом, но, глядя на карту, считает, что Бахмут – очень важная точка, которую нужно удержать.

"Россияне пытаются зайти в Бахмут с разных сторон. Им первый срок на захват Бахмута давали до 9 мая, теперь – до 1 января. Но я думаю, это им не удастся ни до 1 января, ни до 1 февраля. Насколько я понимаю настроение бойцов, сопротивление достаточно серьезное, выстроена оборона, наносятся поражения", — сказал Крищенко.

Напомним, что в Институте изучения войны сообщили, что российские войска замедлили наступление в районе Бахмута Донецкой области. Оккупанты, вероятно, будут инициировать тактическую или оперативную паузу.

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