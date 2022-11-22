Военный объяснил, как Украина научилась противодействовать иранским дронам

Украина научилась противодействовать иранским дронам, нарастив возможности противодействия воздушным целям на малых высотах.

Об этом во вторник, 22 ноября, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Мы нарастили свои возможности на уничтожение воздушных целей на малых высотах. Для этого используется как зенитно-ракетное оружие, так и зенитно-артиллерийское оружие, а также крупнокалиберные зенитные пулеметы и даже стрелковое оружие групповым применением. Но четко надо понимать, если у противника появляются какие-то дополнительные возможности, к этому надо готовиться. Надо осваивать методы борьбы с этим вооружением, что и делается, причем достаточно эффективно", — сказал Романенко.

Он напомнил, что, когда Россия только начала использовать иранские дроны Shahed-135 против Украины, вероятность их уничтожения была до 50%, то сейчас она доходит уже до 80%.

Романенко также считает, что Украина могла бы помочь странам НАТО защитить небо с восточного направления, предоставив им возможность размещать свои комплексы противовоздушной обороны, например, в западных районах страны.

"Мы можем помочь им закрывать их небо и предоставить нашу территорию, хотя бы, например, западные районы, для размещения своих комплексов. Они тогда станут более эффективными в уничтожении воздушных целей. И это будет такая важная кооперация, интеграция, о которой они неоднократно говорят", – резюмировал генерал-лейтенант.

Напомним, Украина подтвердила экспертную встречу с иранцами по использованию Россией дронов.

Иранские дроны в войне против Украины

Россия применяет иранские дроны как один из видов оружия для атак по Украине. Иран все время отрицал свою причастность к поставке России оружия.

Однако уже в начале ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в субботу, 5 ноября, впервые признал, что его страна поставила России беспилотники, настаивая на том, что передача состоялась до начала войны в Украине.

Ранее СМИ сообщали, что Иран планирует передать России около тысячи баллистических ракет и новых беспилотников. По предположениям западных чиновников, это вооружение будет доставлено до конца 2022 года.

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