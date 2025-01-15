Военный объяснил, почему оккупанты снизили активность на Купянском направлении

Сейчас украинские бойцы хирургически уничтожают вражеских пилотов и пехоту.

В последнее время оккупанты приостановили активные наступательные действия на Купянском направлении из-за неблагоприятных погодных условий.

Об этом сказал командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

По словам Бунитова, сейчас ВСУ хирургически истребляют вражеских пилотов и пехоту.

"П**ары ожидают "благоприятных" погодных условий для наступления и копают целыми днями "норы", — добавил он.

Напомним, 11 января стало известно, что оккупанты продвинулись в Купянск, а также вблизи Волчанска.

Читайте также: