Военный объяснил, почему оккупанты снизили активность на Купянском направлении

Сейчас украинские бойцы хирургически уничтожают вражеских пилотов и пехоту.
В последнее время оккупанты приостановили активные наступательные действия на Купянском направлении из-за неблагоприятных погодных условий.
Об этом сказал командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".
По словам Бунитова, сейчас ВСУ хирургически истребляют вражеских пилотов и пехоту.
"П**ары ожидают "благоприятных" погодных условий для наступления и копают целыми днями "норы", — добавил он.
Напомним, 11 января стало известно, что оккупанты продвинулись в Купянск, а также вблизи Волчанска.