Военный объяснил, почему операция в Курской области важна для Украины

Во время операции в Курской области РФ украинские Силы обороны приобретают большой опыт. Что больше — содержание плацдарма на территории России важно для Украины.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Для нас Курская операция – это военная операция, анализ которой позволит в будущем проводить аналогичные операции на территории РФ или применять тактику и стратегию ведения мобильной войны", — отмечает он.

Тимочко называет Курскую операцию опытом, который Силы обороны получили по работе на территории врага, когда нет поддержки местного населения. По его словам, это очень ценный опыт для ВСУ.

"Курская операция напрямую повлияла на внутреннее недоверие среди россиян, поскольку мы увидели неконсолидированное население, и это уничтожило имидж Кадырова и его парамилитарных объединений, что привело к локальным столкновениям в России", — напомнил Тимочко.

Как сообщали аналитики Института изучения войны, ВСУ продвигаются дальше в Курской области. Впрочем, армия РФ пытается отразить регион.

Читайте также: