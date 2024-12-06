Военный объяснил, почему зимний период не привел к значительному стиханию атак россиян

Сейчас враг производит диверсионно-разведывательные действия.
Зимний период традиционно был менее благоприятен для активных боевых действий, однако в этом году ситуация изменилась.
Об этом рассказал боец ВСУ Евгений Иевлев 24 канала.
Он заявил, что враг активно адаптируется к зимним условиям. Если раньше из-за морозов оккупанты не могли проводить активные штурмы, то сейчас они проводят диверсионно-разведывательные действия, в том числе в посадках. Из-за изменений в цветах ландшафта тепловизоры стали эффективнее выявления скоплений живой силы.
Дождевые условия значительно хуже зимних, поскольку техника может застрять, в то время как замерзшая земля позволяет ее движение.
"Все адаптировались максимально. Возможно, когда будет минус 28, условно, дроны уже не летают, как могли. Но никаких критических изменений не происходит и нельзя сказать, что зимой россияне подавляют атаки. За эти годы враг сумел нивелировать факторы, влияющие на них", — заявил военный.
Напомним, командир батальона "Волки Да Винчи" ответил, какие области Украины хочет оккупировать Россия.
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