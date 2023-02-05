Военный объяснил стратегическое значение Угледара: "Придется перестраивать оборону"

Если Вооруженные силы Украины уйдут из Угледара, тогда придется перестраивать всю оборону.

Об этом 24 Канала рассказал пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады Евгений Назаренко.

"Угледар для ВСУ имеет огромное стратегическое значение". Терять город нельзя, потому что тогда придется перестраивать всю оборону», – заявил он.

Назаренко рассказал, что Угледар – важная стратегическая точка, поскольку это господствующая высота. В частности, он виден с 15 километров.

"А еще отходить с позиций, которые мы занимаем, потому что будет не выгодно просто стоять под ними, чтобы они на нас смотрели. Они будут контролировать хоть и не все, но очень много наших логистических путей, а это усложнило бы выполнение задачи именно на этом участке фронта", – заметил пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады.

Добавим, минувшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать . Ситуация в регионах на 5 февраля по данным областных государственных администраций.

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