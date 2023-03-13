Военный объяснил, удастся ли избежать затяжной войны в Украине

Сценарий затяжной войны в Украине нужен только российскому диктатору Владимиру Путину. Сейчас ВСУ важно держать оборону и готовиться к контрнаступательным действиям.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Все будет зависеть от того, насколько мы сможем подготовить силы. Официально было сообщено о том, что под флагом Министерства внутренних дел проходят подготовку по меньшей мере восемь бригад. Есть информация о том, что доукомплектовываются и дополняются определенные подразделения, наши военные проходят обучение за рубежом — это почти 10 тыс. военнослужащих. Всего, как сказал Жозеп Боррель, цифра обученных и соответствующим образом вооруженных украинских воинов может дойти до 30 тыс.", — напомнил военный.

Алексей Гетьман подчеркнул, что украинским военным сейчас необходимо выдержать оборону и подготовиться на апрель-май.

"Так после нашего контрудара ни о какой долговременной войне идти уже не может. Потому что в этом году мы планируем освободить Крым. После того, как Крым вернется в состав Украины, думаю, внутри РФ начнутся такие процессы, что Путин может не удержаться на своем посту", – резюмировал он.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов считает, что во время контрнаступлений на Донбассе ВСУ не будут проводить штурмов "лоб в лоб". Украинские военные, вероятно, постараются обойти российские линии обороны.

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