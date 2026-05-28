Военный откровенно рассказал об уклонистах, которые прячутся в охваченном войной городе

Уклонисты в Константиновке / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Со страхом мобилизации сталкиваются мужчины не только в тыловом Киеве, Одессе или Львове, но и те, кто годами сидит под авиаударами и приближается к смертельной угрозе. Такая ситуация сложилась в Константиновке — к городу уже продвигаются россияне, а некоторые украинские мужчины не выходят на эвакуацию, ведь боятся мобилизации.

Об этом рассказал офицер 36-й бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского «Смиян» в программе «Спец.кор».

Прячутся в самом аду боевых действий

Военный поделился, что сейчас в Константиновке остается около 2000 человек. Город почти полностью разрушен — к нему стремительно продвигается враг. Среди этих двух тысяч человек есть и военнообязанные, которые прячутся среди руин, потому что боятся мобилизации.

Сейчас эвакуация из Константиновки является сверхтрудной и почти нереальной задачей.

«Город в значительной степени разрушен, однако по разным оценкам там еще могут находиться от 1500 до 2000 местных жителей. И, как ни странно, это не только пожилые люди, которые в свое время решили не эвакуироваться из-за возраста, как говорят мои родители: „я здесь родился, я здесь и умру“, но есть определенное количество мужчин призывного возраста, которые не эвакуировались именно из-за опасений мобилизации и теперь прячутся от войны в самом аду».

Автомобильного движения из Константиновки в сторону Алексеева-Дружковки почти нет, поэтому эвакуация осложнена. Выход пешком — трудная задача даже для подготовленных морпехов.

Однако время от времени люди решаются выйти, когда удается подобрать удачную погоду, которая мешает работать российским дронам.

Российское наступление: последние новости

Напомним, по оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), в рамках весенне-летней кампании российские оккупанты сосредотачивают усилия на двух ключевых направлениях. В Сумской области враг предоставляет приоритет штурмам к востоку и юго-востоку от областного центра вдоль международной границы.

В частности, зафиксирован захват Миропольского и продвижение оккупационных войск на 2-3 километра вглубь украинской территории в отдельных приграничных районах.

На Донецком направлении Россия готовится усилить наступление с целью захватить весь Донбасс к осени, для чего уже перебрасывает резервы. Оккупанты планируют механизированные штурмы, наносят удары по логистическим маршрутам ВСУ на Лиманском направлении и проводят инфильтрационные действия на Славянском направлении, в частности возле Рай-Александровки.

Активизация пехотных и механизированных атак РФ ожидается в течение следующего месяца с появлением «зеленки» и ухудшением погоды, что ограничит работу беспилотников.

Сейчас под контролем Украины остается около 20% территории Донецкой области. Основу украинской обороны здесь составляет «пояс крепостей» — мощная, инженерно защищенная агломерация Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка, дополнительно прикрываемая укрепрайонами в городах Лиман и Доброполье.

По словам офицера 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Сергея Колесниченко, ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях остается контролируемо-напряженной. Пока оснований говорить о формировании врагом ударных группировок для масштабного или массового наступления нет.

Российские войска сохраняют наступательный потенциал, однако из-за давления ВСУ вынуждены действовать эпизодически и ограниченно — преимущественно силами малых штурмовых групп с помощью FPV-дронов и попыток ударов по украинской логистике. ВСУ проводят контратаки, и системно срывают планы врага.

