Военный ответил, в каком случае ВСУ будут вынуждены выйти из Курской области РФ

Украинский военный предполагает, что ВСУ могут оставить позиции в Курской области России в случае необходимости защиты других городов на территории Украины.

Уход сил обороны Украины с Курщины может произойти в случае, если им придется защищать от российских оккупантов Днепр.

Об этом заявил командир взвода 103-й отдельной бригады ТРО Юрий Турлай с позывным "Рудольф", принимавший участие в наступлении, в интервью УНИАН.

Отвечая на вопрос, смогут ли россияне выбить украинских военных из Курщины, он отметил, что это будет зависеть от ситуации на территории Украины.

"Сейчас в РФ находятся очень мощные наши бригады. Если придется защищать Днепр, то, наверное, надо наших из России выводить. Лучше здесь сохранить территорию, чем там. Надеюсь, военное руководство что-нибудь придумает", — сказал "Рудольф".

По его мнению, наступление на Курщину помогло оттянуть российские войска из Покровского направления.

"Она (операция на Курщине - ред.) свое сделала. Ребята с Покровского направления звонили, говорили, что наше наступление на Курскую область реально оттянуло с Донбасса российские силы, потому что они там очень перли. Плюс весь мир офигел от того, что Украина залезла к этим чертям. У них на границе написано: "Граница России - священна и неприкосновенна". А мы вот взяли и "прикоснулись", причем нормально так", - сказал военный.

Вместе с тем, Турлай не считает, что солдаты КНДР, которых Россия направила на Курщину, представляют серьезную угрозу для ВСУ.

"Да сколько их там, это до обеда работы. Если проанализировать, чуваки не воевали годами. У них нет слаженности, они не готовились к этой войне, как это делали россияне. Противостоять против своих внутри страны и налаживать режим на улицах дубинками - это одно. А другое - воевать против вспыльчивых украинцев, которые уже столько времени не дают России захватить всю Украину", — отметил командир.

По словам военного, солдаты из Северной Кореи будут идти воевать демотивированными, они реально боятся.

"Думаю, многие из них убегут. Потому что с тем их режимом очень трудно, там свои своих сдают. Также, предполагаю, после того, как их на первых штурмах пустят на "мясо", и старшие командиры сделают доклад своему Ким Чен Ыну, он больше не будет их посылать. У него не так много той армии. Поэтому, я думаю, что подмога из КНДР - краткосрочная и ничего кардинально не изменит", - подчеркнул Турлай.

Напомним, в Курской области продолжаются жестокие бои. Морские пехотинцы и десантники РФ совместно с военными КНДР атакуют позиции ВСУ в западной части региона, чтобы вытеснить ВСУ к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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