Военный озвучил главные вопросы вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО – это в интересах самих США. Украина была бы там единственной страной, знающей вообще, что такое современная война.

Такое мнение высказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в своем Telegram-канале.

По его словам, в НАТО входят преимущественно государства, годами боровшиеся с милитаризацией.

"Они сильно ослабли, как и Запад в целом, что выглядит очень пассивно. Но что-то они не очень хотят нас брать ", – сказал Жорин.

В то время как главный вопрос к Украине — каким будет статус оккупированных территорий.

"Ведь никто не возьмет нас в НАТО, пока идут боевые действия. Да и где будет эта линия? Враг ежедневно наступает и продвигается. К тому же я совершенно не верю в то, что НАТО нас — или вообще кого — может действительно защитить. Их есть инструменты и оружие, но они боятся их использовать.

Ранее военный заявил, что Украина имеет право восстановить свой ядерный арсенал, чтобы иметь свои гарантии безопасности.

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