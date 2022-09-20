Военный пенсионер на фронте самостоятельно захватил в плен россиян, которых спутал с ВСУ

В феврале Сергей Юрчак был уже на пенсии, но все же ушел на фронт добровольцем. И говорит, не зря – опыт пригодился. Рассказывает, как в лесу недалеко от их позиции заметил военных. И пошел знакомиться, думая, что это ВСУ, говорится в ТСН.

«Они все спят. Я там мат за матом, начинаю ссориться, война идет, а вы спите. А они в коконах все, спальных мешках. Начинают снимать коконы, вижу белые повязки и русская форма. Так что в первую секунду у меня чуть сердечко не выскочило», — рассказывает мужчина.

Но не растерялся, направил на них автомат и вызвал подмогу. И когда она подошла — пять россиян оказались в плену без единого выстрела.

Но не всегда все удавалось легко, говорят пограничники. Также доброволец 28-летний Ярослав Блинчук рассказывает, как попал в окружение. Экспедитор в прошлом без военного опыта две недели просидел с собратьями в лесу. Ни оружие, ни продовольствие не могли им подвезти из-за близости врага. «От нас метров 50. Мы слышали, как они там храпят. Мы воевали с бурятами — дикие люди, если честно, их поведение очень интересно. Своих даже добивали, чтобы не забирать раненых», – рассказывает Ярослав.

Из окружения выходили пешком, выжили благодаря сообразительности или нраву — полагают до сих пор. Но точно знают, что дальше благодарить надо "Газельцы", которую нашли обстрелянную со всех сторон, и все же на ходу. «Ни одна дверца не открывается, залезаем через окна», — смеется боец.

Сейчас пограничники восстанавливают силы во Львовской области. Но этой ротации, признаются, не очень рады. «Ребята пошли в контрнаступление, отбивают и это вся «свадьба» без нас проходит», — жалуется Ярослав.

Успехам собратьев очень радуются. И уже ждут времени, когда смогут снова вернуться на передовую.

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