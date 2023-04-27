Военный пилот рассказал, способна ли Россия проводить ковровые бомбардировки украинских городов

Такой сценарий возможен только при массовом применении управляемого авиационного вооружения.

Герой Украины, пилот Вадим Ворошилов, также известный по позывному Karaya, рассказал, способны ли российские захватчики проводить ковровые бомбардировки украинских городов.

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В эфире Radio NV он заявил, что такой сценарий возможен только в случае массового применения управляемого авиационного вооружения.

"Таких массированных бомбардировок, как враг это делал, к сожалению, в Мариуполе, не будет, ведь линия боевого фронта полностью прикрыта наземными средствами противовоздушной обороны. Также истребительная авиация тоже там постоянно находится и патрулирует воздушное пространство вблизи линии боевого столкновения", — пояснил украинский. пилот.

В то же время, он призвал не недооценивать российских врагов, потому что захватчики могут с этой целью применить управляемые авиационные бомбы, хотя это мало чего им даст.

Напомним, ранее руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинцы должны были готовы к тому, что российские агрессоры будут наносить новые ракетные обстрелы по территории нашей страны.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт рассказал, какие запасы ракет имеет Россия для проведения новых массированных ракетных ударов по Украине.

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