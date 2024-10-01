Военный прогнозирует скорую потерю большого города в Донецкой области

Российские оккупанты продолжают давление на Угледар в Донецкой области. Город может оказаться в оккупации уже через несколько дней.

Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Он заявил, что российские военные вошли в Угледар. Ситуация в городе критическая

"В Угледаре лучше не становится, сильное давление (оккупантов – ред.). Думаю городу осталось пару дней, но дело сейчас, к сожалению, не в городе", — написал он.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне вошли в Угледар с запада и юга. Отмечается, что в западной части города оккупанты вывесили свои триколоры.

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