Военный прогнозирует скорую потерю большого города в Донецкой области

Оккупанты пытаются закрепиться в Угледаре.
Российские оккупанты продолжают давление на Угледар в Донецкой области. Город может оказаться в оккупации уже через несколько дней.
Об этом заявил младший сержант, командир отделения 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".
Он заявил, что российские военные вошли в Угледар. Ситуация в городе критическая
"В Угледаре лучше не становится, сильное давление (оккупантов – ред.). Думаю городу осталось пару дней, но дело сейчас, к сожалению, не в городе", — написал он.
Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне вошли в Угледар с запада и юга. Отмечается, что в западной части города оккупанты вывесили свои триколоры.
Читайте также:
- Утром российские войска ударили по рынку Херсона: многие погибшие (страшные кадры)
- Ночью россияне ударили по Украине "Шахедами": сколько дронов сбило ПВО
- ВСУ продолжают продвигаться в Курской области: подробности от ISW