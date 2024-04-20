Военный прокомментировал заявления о контрнаступлении ВСУ в 2025 году

Боец ВСУ подчеркнул, что в первую очередь нужно думать об оружии для обороны.

Военнослужащий Евгений Иевлев, которий находяться на Горловском направлении, призывает к сдержанности в заявлениях о возможном контрнаступлении Вооруженных сил Украины в 2025 году.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

"Я считаю, что на этот раз о нем не нужно говорить вообще. Оно должно пройти, по моему мнению, так же, как когда-то прошло увольнение Харьковщины, когда командиры (я это уже сегодня знаю) получали письменные или цифровые приказы о своих действиях за 20 минут до того, как начинались эти действия, это профессионализм, и она дала свои результаты, а не так, как президент не так давно заявлял, что планы нашего контрнаступления лежали в Кремле на следующий день после их создания", — отметил Иевлев.

Боец ВСУ подчеркнул, что сейчас одним из приоритетных вопросов есть оружие для обороны.

"Скажу вам, локально, что вижу я, если у нас увеличится количество тех же артснарядов, в целом комплексного вооружения именно локально на нашем направлении, мы гораздо качественнее сможем держать полосу обороны и не сидеть, не нервничать за то, что какие-то позиции мы потеряем, даже если что-нибудь случится, то мы отразим. То есть это 200% повысит качество обороны", — объяснил военнослужащий ВСУ.

Напомним, Владимир Зеленский признал, что прошлогодняя попытка контрнаступления Украины против России была "не столь успешной", и пообещал, что следующая попытка нанести ответный удар России продемонстрирует больший прогресс.

Читайте также ведущие новости дня: