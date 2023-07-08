Военный рассказал, благодаря чему ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, несмотря на численное преимущество врага

Он отметил, что на поле боя сражается не техника или оружие, а коллективы.

Украинские военные продвигаются на Бахмутском направлении, невзирая на численное преимущество врага.

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Об этом в эфире телемарафона заявил Герой Украины, командир разведывательного батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Игорь Дикун.

Военный отметил, что на поле боя сражается не техника или оружие, а коллективы. Именно благодаря слаженным действиям удается добиваться успеха.

"Воюет не оружие, воюет не техника, воюют коллективы. Там, где есть коллектив, там и будет успех, там будет продвижение... В реальности, за последние шесть месяцев на Бахмутском направлении у нас есть продвижение там, где преимущество противника один к пяти, один до семи в количестве. Именно используя тактику малых групп именно за счет коллективов... и достигается успех", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. И продолжили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех других участках фронта.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские защитники отразили атаки противника на Бахмутском направлении и продолжают наступательные действия на юге и севере Бахмута.

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