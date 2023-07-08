Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Военный рассказал, благодаря чему ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, несмотря на численное преимущество врага

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
87
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Военный рассказал, благодаря чему ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, несмотря на численное преимущество врага

ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, несмотря на численное превосходство врага / Фото: Associated Press

Он отметил, что на поле боя сражается не техника или оружие, а коллективы.

Украинские военные продвигаются на Бахмутском направлении, невзирая на численное преимущество врага.

Об этом в эфире телемарафона заявил Герой Украины, командир разведывательного батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Игорь Дикун.

Военный отметил, что на поле боя сражается не техника или оружие, а коллективы. Именно благодаря слаженным действиям удается добиваться успеха.

"Воюет не оружие, воюет не техника, воюют коллективы. Там, где есть коллектив, там и будет успех, там будет продвижение... В реальности, за последние шесть месяцев на Бахмутском направлении у нас есть продвижение там, где преимущество противника один к пяти, один до семи в количестве. Именно используя тактику малых групп именно за счет коллективов... и достигается успех", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. И продолжили контрнаступательные операции по меньшей мере на трех других участках фронта.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские защитники отразили атаки противника на Бахмутском направлении и продолжают наступательные действия на юге и севере Бахмута.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
87
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация