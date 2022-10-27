Военный рассказал, что "кадыровцы" боятся попасть на передовую и отправляют вместо себя "мобиков"

"Кадыровцы" привыкли отправлять на передовую "мобиков", чтобы самим не погибнуть на войне в Украине

Так называемые "элитные" войска Кадырова не стремятся на передовую, чтобы погибнуть в бою с украинскими военными. Вместо себя они отправляют туда мобилизованных.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко.

Он рассказал, что недавно его побратимы взяли в плен несколько "кадыровцев", у которых была хорошая экипировка, но не было мотивации воевать.

Лысенко заявил, что не считает их серьезными воинами, поскольку у пленных нет мотивации умирать за Путина или Кадырова. По словам военного, "кадыровцы" были уверены, что в Украине их ждет "легкая прогулка" или их отправят в заградительные отряды, чтобы стрелять в отступающих "мобиков".

"Также у нас попадают в плен и "чмобики", они сами массово сдаются. По ним видно, что они не то, что не серьезные воины, они вообще никакие воины. Мы их собираем в кучу, отправляем в СБУ и на этом все заканчивается", — сказал Лысенко.

Напомним, ранее сообщалось, что российское руководство решило изменить тактику вербовки заключенных на войну против Украины.

Также мы сообщали, что в Харькове задержали корректировщика огня, который был фанатом "кадыровцев".

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