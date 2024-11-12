Военный рассказал, что происходит на направлении возле Кременной

Благодаря разведке удалось уничтожить часть техники неприятеля.
Российские войска продолжает активно действовать на направлении Кременной, основные цели — Торское и Терны.
Об этом сообщил мэр Геническа и доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.
"Сегодня благодаря хорошей работе разведки в Кременной удалось уничтожить 2 из 4-х единиц техники с десантом, которые выдвигались штурмовать наши позиции", — написал он.
Напомним, ранее военный 12-й бригады НГУ Сергей Можаровский поделился в интервью TSN.UA, что в плену ему помогла вера в свою любовь, в отличие от других, для которых важна была вера в Бога.
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