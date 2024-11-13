Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Военный рассказал, как изменится ситуация на фронте, если снизить возраст мобилизации до 45 лет

Военный рассказал, как изменится ситуация на фронте, если снизить возраст мобилизации до 45 лет

Усиленная мобилизация/Коллаж ТСН

Снижение мобилизационного возраста до 45 лет отразится на составе военных подразделений.

Снижение мобилизационного возраста до 45 лет приведет к тому, что в штурмовых подразделениях не будет старших военных, а на фронт попадут ранее уклоняющиеся от службы.

Такое мнение высказал мэр Геническа и доброволец 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

"Если мобилизационный возраст снизить до 45, не снижая нижний порог, то изменятся несколько факторов: — исчезнут деды из штурмовых подразделений, пойдут воевать те, кто уже заплатил, чтобы не воевать", — написал он.

По его словам, вместо того, чтобы помогать настоящим инвалидам войны, страна тратит деньги на купивших себе инвалидность, а все разговоры об отсутствии желающих воевать можно свести к тому, что все, кто мог, уже заплатили, чтобы избежать службы.

"Плакать хочется когда приезжаешь в учебку, а там стоят мужики минимум возраста твоего отца, а отправляют их туда своими приказами "почтенные генералы", которые не знают из чего автомат состоит", — добавил он.

Напомним, что в Украине хотят расформировать ТЦК и создать из их работников более 10 бригад.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Мобилизация в Украине 2024
Следующая публикация