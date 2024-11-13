Военный рассказал, как изменится ситуация на фронте, если снизить возраст мобилизации до 45 лет

Снижение мобилизационного возраста до 45 лет приведет к тому, что в штурмовых подразделениях не будет старших военных, а на фронт попадут ранее уклоняющиеся от службы.

Такое мнение высказал мэр Геническа и доброволец 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

"Если мобилизационный возраст снизить до 45, не снижая нижний порог, то изменятся несколько факторов: — исчезнут деды из штурмовых подразделений, пойдут воевать те, кто уже заплатил, чтобы не воевать", — написал он.

По его словам, вместо того, чтобы помогать настоящим инвалидам войны, страна тратит деньги на купивших себе инвалидность, а все разговоры об отсутствии желающих воевать можно свести к тому, что все, кто мог, уже заплатили, чтобы избежать службы.

"Плакать хочется когда приезжаешь в учебку, а там стоят мужики минимум возраста твоего отца, а отправляют их туда своими приказами "почтенные генералы", которые не знают из чего автомат состоит", — добавил он.

Напомним, что в Украине хотят расформировать ТЦК и создать из их работников более 10 бригад.

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