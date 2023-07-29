Военный рассказал, как оккупанты готовились к теракту в Оленивке

Когда украинские военнослужащие находились в оккупированной Еленовке, где российские захватчики устроили теракт, то отношение к ним было хуже местных коллаборантов.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал военнослужащий ВСУ с позывным "Фугачом", который был в Оленовке.

"Отношение россиян и "ДНР/ЛНР" отличалось. "ДНР/ЛНР" имели какую-то личную обиду и больше смеялись. Сама Аленовка — это была детская колония... когда еще территория не была оккупирована. Там было очень мало места для того контингента, которая была физически не рассчитана на такое количество людей. Не рассчитана как в плане питания — они просто не могли физически обеспечить питание на более 3 тысяч военнослужащих, которые были там в плену. Ну, и санитарные нормы тоже желали лучшего", – сказал он.

Кроме того, военный рассказал о помещении, в котором российские захватчики устроили теракт.

"Просто промзона в детской колонии, там с железом работали. Это просто ангарное помещение, вычищенное от грязи. Посредине стоял большой станок для обработки металлических изделий и 200 коек. Во дворе был один туалет и один душ, который мы попросили — нам его сделали.На 193 пленных.А что отличалось, то охрана, которая смотрела за нами по периметру — у нее был окопанный бруствер в нашу сторону, будто мы по ним будем открывать огонь.Мы там были больше суток, не обнаружили там чего-то такого, подготовки к взрыву… Предчувствие, что что-то случилось, у меня лично не было, но это странно загонять именно 200 "азовцев" (193 потому что 7 человек забрали за полдня до взрыва) в одно помещение, не оборудованное никак, и просто говорить "Ну, вы здесь побудьте, а мы там будем делать ремонт", – рассказал военный.

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв в исправительной колонии Аленовки в Донецкой области 2022 года, где захватчики содержали украинских военнопленных, был вызван применением реактивного термобарического гранатомета.

Кроме того, мы ранее информировали, что Служба безопасности собрала доказательства экскерующего оккупационной "Волновахской исправительной колонии" (более известная как Оленивская колония). Злоумышленник причастен к массовым издевательствам над украинскими военнопленными в застенках российской тюрьмы.

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